"Шахеди" атакують Дніпро: у місті пролунало щонайменше 10 вибухів

Увечері вівторка, 29 квітня, Росія вкотре запустила по Україні ударні безпілотники. Зокрема, близько 22:38 у Дніпрі пролунали перші вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного. Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 21:55.

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Що відомо про вибухи

Повітряні сили ЗСУ попередили про рух "Шахедів" у напрямку Дніпра о 22:27. Загалом у місті пролунало щонайменше 10 вибухів.

Ворожі шахеди в небі над областю. Перебувати в укриттях,

– написав о 22:31 голова ОДА Сергій Лисак.

До слова, понад 10 вибухів пролунало також у Харкові – місто атакували ворожі БпЛА. Під ударами опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони. Зафіксовано влучання, спалахнув приватний будинок, наразі відомо про 11 постраждалих людей.

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