"Шахеди" атакують Київ і область: там працюють сили ППО

Російські війська ввечері 3 січня вкотре атакують "Шахедами". Під прицілом противника опинилася столиця.

Відомо, що в області також зафіксували рух ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Київської ОВА.

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На Київщині та в столиці працює ППО

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

О 23:10 в Повітряних силах ЗСУ повідомили про небезпеку для жителів Київської області і столиці.

Бровари, Київ! Увага! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного сходу,

– ідеться в повідомленні.

Тоді ж стало відомо, що в Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. В ОВА зазначили, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони

Там наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.

Практично через 10 хвилин стало відомо, що "Шахеди" атакують і Київ.

На лівому березі столиці по ворожих БпЛА працюють сили ППО,

– повідомив мер Києва о 23:19.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.