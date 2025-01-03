"Шахеди" атакують Київ і область: там працюють сили ППО
Російські війська ввечері 3 січня вкотре атакують "Шахедами". Під прицілом противника опинилася столиця.
Відомо, що в області також зафіксували рух ворожих БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Київської ОВА.
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На Київщині та в столиці працює ППО
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
О 23:10 в Повітряних силах ЗСУ повідомили про небезпеку для жителів Київської області і столиці.
Бровари, Київ! Увага! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного сходу,
– ідеться в повідомленні.
Тоді ж стало відомо, що в Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. В ОВА зазначили, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони
Там наголосили, що не можна фотографувати та знімати роботу наших захисників.
Практично через 10 хвилин стало відомо, що "Шахеди" атакують і Київ.
На лівому березі столиці по ворожих БпЛА працюють сили ППО,
– повідомив мер Києва о 23:19.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.