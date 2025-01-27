УКР РУС
27 січня 2025, 20:35
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Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: в яких регіонах загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Загарбники ввечері 27 січня запустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди рухаються ворожі дрони

20:29, 27 січня

Наразі декілька груп ударних БпЛА  рухаються територією Херсонської області,  у  напрямку Миколаївщини.

20:23, 27 січня

Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА.

20:15, 27 січня

Херсонська  область – загроза застосування ударних БпЛА.