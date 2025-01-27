Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: в яких регіонах загроза ворожого удару

Загарбники ввечері 27 січня запустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя. Дивіться також Росіяни часто застосоювть приманки під час атак БпЛА, – Демченко Куди рухаються ворожі дрони 20:29, 27 січня Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини. 20:23, 27 січня Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА. 20:15, 27 січня Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.