Окупанти запустили "Шахеди" на Україну: в яких регіонах загроза ворожого удару
Загарбники ввечері 27 січня запустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі дрони
Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини. Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА. Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Херсонської області, у напрямку Миколаївщини.
Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА.
Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.