Росія знову атакує "Шахедами": у яких областях України триває загроза
Увечері четверга, 19 червня, російські військові вкотре запустили ударні дрони-камікадзе. Через це в низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Куди прямують ворожі БпЛА
Вибухи пролунали в Харкові. Харків – БпЛА у напрямку міста! Вибухи пролунали в Сумах. Суми – БпЛА у напрямку міста!
Оновлення щодо руху дронів
Вибухи пролунали в Харкові.
Харків – БпЛА у напрямку міста!
Вибухи пролунали в Сумах.
Суми – БпЛА у напрямку міста!