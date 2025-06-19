Росія знову атакує "Шахедами": у яких областях України триває загроза

Увечері четверга, 19 червня, російські військові вкотре запустили ударні дрони-камікадзе. Через це в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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