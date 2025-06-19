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24 Канал Новини України Росія знову атакує "Шахедами": у яких областях України триває загроза
19 червня, 23:27
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Росія знову атакує "Шахедами": у яких областях України триває загроза

Анастасія Безейко

Увечері четверга, 19 червня, російські військові вкотре запустили ударні дрони-камікадзе. Через це в низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди прямують ворожі БпЛА

 

23:25, 19 червня

  • БпЛА на Сумщині – курсом на Полтавщину та Харківщину.
  • БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Харків.
  • БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід.
  • БпЛА в Запорізькій області – курсом на захід.
23:15, 19 червня

Оновлення щодо руху дронів

  • БпЛА на Сумщині – курсом на Суми та Лебедин.
  • БпЛА на півночі Харківщини – курсом на Харків.
  • БпЛА в Запорізькій області – постійно змінюють курс.
23:11, 19 червня

Вибухи пролунали в Харкові.

23:11, 19 червня

Харків – БпЛА у напрямку міста!

23:09, 19 червня

Вибухи пролунали в Сумах.

23:08, 19 червня

Суми – БпЛА у напрямку міста!