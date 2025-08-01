Увечері п'ятниці, 1 серпня, російські військові вкотре запустили на Україну ударні безпілотники. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Наголошуємо, що під час загрози важливо не нехтувати власною безпекою та перебувати в укритті.

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