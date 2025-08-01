Росія знову запустила "Шахеди": у яких областях України існує загроза
Увечері п'ятниці, 1 серпня, російські військові вкотре запустили на Україну ударні безпілотники. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Наголошуємо, що під час загрози важливо не нехтувати власною безпекою та перебувати в укритті.
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Куди летять ворожі дрони?
Київська область (Броварський, Бориспільський райони) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА! Харків (Харківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! БпЛА на північному сході та сході Чернігівщини, курс – південно-західний. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Житомирська область, Київська область (Вишгородський, Бучанський райони) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА! Київська область (Вишгородський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА! Чернігівщина – БпЛА курсом на Остер/Десну/Київщину. Ворожі ударні БпЛА на північний схід від Чернігова, курс – південно-західний. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Київська область (Броварський, Бориспільський райони) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Харків (Харківський район) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
БпЛА на північному сході та сході Чернігівщини, курс – південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Житомирська область, Київська область (Вишгородський, Бучанський райони) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Київська область (Вишгородський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Чернігівщина – БпЛА курсом на Остер/Десну/Київщину.
Ворожі ударні БпЛА на північний схід від Чернігова, курс – південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!