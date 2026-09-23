"Шахеди" без упину атакують Україну: де є загроза
Російська війська продовжують атакувати українські міста дронами. Через загрозу атаки Україною шириться повітряна тривога.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих цілей, передає 24 Канал.
Де зараз небезпечно?
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якомога швидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози.
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей курс північний. Полтавщина: реактивний БпЛА повз Нові Санжари та Білики, курс – північно-західний. Реактивний БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курсом на/повз Благовіщенське. КАБи на Дніпропетровщину та Донеччину.
Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей курс північний.
Полтавщина: реактивний БпЛА повз Нові Санжари та Білики, курс – північно-західний.
Реактивний БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курсом на/повз Благовіщенське.
КАБи на Дніпропетровщину та Донеччину.