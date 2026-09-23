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24 Канал Новини України "Шахеди" без упину атакують Україну: де є загроза
23 вересня, 20:54
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"Шахеди" без упину атакують Україну: де є загроза

Дарія Черниш

Російська війська продовжують атакувати українські міста дронами. Через загрозу атаки Україною шириться повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих цілей, передає 24 Канал.

Де зараз небезпечно?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якомога швидше пройти в укриття і перебувати там до відбою загрози.

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

 

 

20:56, 23 вересня

Реактивний БпЛА на межі Вінницької та Черкаської областей курс північний.

20:54, 23 вересня

Полтавщина: реактивний БпЛА повз Нові Санжари та Білики, курс – північно-західний.

20:50, 23 вересня

Реактивний БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину, курсом на/повз Благовіщенське.

20:50, 23 вересня

КАБи на Дніпропетровщину та Донеччину.

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