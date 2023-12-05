"Шахеди" кружляють у низці областей: вибухи пролунали на Вінниччині

Росія запустила дрони-камікадзе по Україні. Відомо, що "Шахеди" продовжують кружляти у деяких областях нашої держави. Також ЗМІ пишуть, що на Вінниччині пролунали вибухи.

Станом на 01:30 Україна кілька годин відбивається від російських дронів-камікадзе. Їх ворог запускав по хвилями з різних напрямків. Як зазначили місцеві ЗМІ, на Вінниччині пролунали вибухи. Стало відомо про це о 01:25.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Повітряну тривогу на Вінниччині оголосили о 00:10. Тоді мешканців регіону попередили про загрозу, пов'язану з ударними дронами. Нагадуємо, що важливо перебувати в укриттях, щоб не ризикувати власними здоров'ям і життям.

І вже о 01:25 місцеві ЗМІ почали писати про те, що на Вінниччині лунають вибухи. Зауважимо, що станом на 01:34 глава ОВА Сергій Борзов не писав нічого у своєму телеграм-каналі. Відтак, ми можемо лиш припустити, що в регіоні працює ППО по "Шахедах".

Під час повітряної тривоги надзвичайно важливо залишатися в укриттях. Також ні в якому разі не варто знімати на фото та відео роботу ППО по повітряних цілях ворога. Ба більше, не викладайте відповідні матеріали у мережу. Не співпрацюйте з ворогом!

Станом на 01:38 повітряна тривога лунає лише на Вінниччині та Хмельниччині. Наші захисники продовжують збивати дрони-камікадзе. Тож, не покидайте укриттів і бережіть себе та своїх близьких.

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