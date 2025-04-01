Після перерви в один день: попередньо, окупанти запустили "Шахеди"
- Окупаційна армія ввечері 1 квітня попередньо запустила "Шахеди".
- Моніторингові канали зазначили про можливість запуску ворожими військами ударних дронів.
Російські війська в ніч проти 1 квітня вперше за довгий час не атакували України ударними БпЛА. Вже ввечері 1 квітня зʼявилася інформація, що, попередньо, окупаційна армія знову запустила "Шахеди".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленко.
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Попередньо, окупанти запустили ударні БпЛА
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Ввечері 1 квітня Андрій Коваленко повідомив, що, попередньо, загарбники запустили ударні безпілотники. Відповідну інформацію він оприлюднив о 19:40.
Попередньо, ворог запустив "Шахеди",
– написав він.
Зазначимо, що моніторингові канали також пишуть про ймовірний запуск ворожих дронів.
"Очікуємо групи ударних БпЛА з Південного напрямку впродовж наступних трьох годин", – написали там о 19:34.
Станом на 20:31 детальнішої інформації немає.
24 Канал закликає оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні. Це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Зазначимо, що вночі 1 квітня ворог уперше за майже пів року не запустив по Україні ударні БпЛА. Проте Росія активно застосовувала планерувальні авіаційні бомби по прикордонню Сумської області, а також по Запорізькій та Донецькій областях.