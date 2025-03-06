"Шахеди" намагаються прорватися у Київ: по дронах працює ППО

Росія в черговий раз випустила по Києву "Шахеди". По ворожих дронах працюють сили ППО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київ

Російські війська продовжують щоночі атакувати "Шахедами" мирні міста України. В Київській ОВА повідомили, що зафіксували ворожі БпЛА у небі над областю.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали перебувати в укриттях до сигналу відбою повітряної тривоги та дотримуйтеся інформаційної тиші і не знімати та не викладайте в мережу роботу українських захисників.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.