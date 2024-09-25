Мають необмежену дальність й можуть передавати інформацію: Росія обладнала "Шахеди" Starlink

Під час атаки "Шахедів" у ніч проти 25 вересня українські захисники збили дрон, у якому був встановлений супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX. Це перший випадок, коли ворог обладнав ударні БпЛА супутниковим зв'язком.

Про це пише Defence Express. У ЗМІ також опублікували світлини зі збитим "Шахедом", на якому був встановлений супутниковий зв'язок.

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Росія вперше обладнала "Шахеди" Starlink

У ЗМІ повідомили, що фото збитого "Шахеда" отримали від власних джерел. На БпЛА чітко видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери, які дозволяють визначити, звідки Росія отримала термінал Starlink.

Це перший випадок, коли окупанти обладнали свої дрони-камікадзе супутниковим зв'язком, однак, як припускають у Defence Express, не востаннє.

Важливо. Росія й раніше намагалася удосконалити "Шахеди". Окупанти вже проводили експерименти, встановлюючи на БпЛА 4G-модеми з українськими SIM-картами.

Як пишуть у Defence Express, тепер мовиться про дуже широкий і потужний канал зворотного зв'язку. Якщо росіяни запровадять таку технологію у всі дрони, то матимуть можливість передавати інформацію з БпЛА та змінювати польотне завдання на будь-якій відстані. Відтак, "Шахеди" можуть перетворитися у першу чергу на розвідувальний дрон, а роль ударного БпЛА відійде на другий план.

Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, наприклад, зібрану радіотехнічними засобами щодо позицій українського ППО. Або, у випадку оснащення дрона камерами – зображення. І завдяки Starlink у РФ можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпасу з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей,

– зауважують журналісти.

"Шахед", обладнаний супутниковим зв'язком від Starlink / Фото Defence Express

У виданні також припускають, що росіяни обрали саме "Шахеди" для встановлення супутникового зв'язку, адже вони здатні літати близько на 2000 кілометрів. Журналісти резюмують, що встановлення Starlink на дрони-камікадзе – серйозна проблема, адже росіяни фактично матимуть безпілотник з необмеженою дальністю керування.

Варто наголосити, що у Росії у вільному доступі не продаються термінали супутникового зв'язку від Starlink. Однак ще у лютому 2024 року ГУР МОУ надало докази та чимало перехоплених розмов, що окупанти отримують їх з третіх країн, зокрема – ОАЕ.