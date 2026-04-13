Російські "Шахеди" полюють на мобільні вогневі групи: Флеш попередив про небезпеку

Ворожі війська намагаються боротися з українськими мобільними вогневими групами, які відбивають дронові атаки. "Шахеди" б'ють просто по екіпажах МВГ.

Про відповідну загрозу повідомив радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зазначив, що "машини – це лише залізо, наша цінність – люди".

Як окупанти полюють на українські МВГ?

"Флеш" розповів про один з випадків влучання керованого дрона-камікадзе типу "Шахед" по екіпажу мобільно-вогневої групи.

Зазначається, що військові намагалися збити один з дронів, поки вони були під прицілом іншого, який і вдарив по екіпажу.

Сергій Бескрестнов наголосив, що МВГ працюють у багатьох структурах і родах військ, тож варто зважати на нову російську загрозу.

Потрібно бути готовими до неї морально та фізично. Заздалегідь думати про маскування та план дій,

– підкреслив "Флеш".

Важливо! Мобільні вогневі групи нині є одним із ключових засобів протидії ударним безпілотникам, які Росія масово застосовує проти України. Журналісти 24 Каналу восени 2025 року побували на позиціях підрозділу 25-ї окремої бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда та показали, як працюють такі групи.

