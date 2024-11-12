Термобаричні боєприпаси у "Шахедах": чим небезпечні оновлені ударні безпілотники

Росія все частіше встановлює термобаричну бойову частину на "Шахеди". На жаль, такі дії буквально спрямовані на вбивство цивільного населення.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що Росія вже давно оснащує "Шахеди" термобаричною бойовою частиною. Останнім часом все частіше фіксують такі безпілотники.

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Навіщо Росії "Шахеди" з термобаричною бойовою частиною

Як наголосив Катков, це черговий тероризм з боку Росії, на який світ не звертає уваги. Окупанти запускають "Шахеди" переважно по населених пунктах. А термобарична бойова частина призначена для ураження закритих приміщень.

Інколи цей боєприпас некоректно називають "вакуумною бомбою". Ще в минулому столітті ця бойова частина була двотактною. Спершу йшло розпилення аерозолю, після чого йшов вибух. Зараз усе відбувається одночасно. І, на жаль, врятуватися від такого, перебуваючи у приміщенні, надзвичайно складно.

Зараз такі боєприпаси однотактові. Йде вибух і паралельно викидається термобарична тверда суміш, яка горить і розширюється. Ця вибухова хвиля йде упродовж секунди. Але там температура 2-2,5 тисячі градусів. Вона заповнює весь доступний йому простір. Немає жодної можливості вибігти кудись. Термобаричний боєприпас може одночасно заповнити усю квартиру чи приватний будинок,

– сказав Катков.

Можливо, якось зменшити поширення цієї суміші вийде, якщо закрити міжкімнатні двері. Але це все досить умовно. На жаль, така бойова частина призначена для вбивства усіх, хто перебуває в приміщенні. І Росія почала частіше використовувати такі безпілотники.

Раніше режим Асада максимально критикували за використання термобаричної зброї, хімічної зброї. Скидали діжки з вертольотів по Дамаску. Зараз країна-терорист іранськими дронами з термобаричною бойовою частиною вбиває українців прямо в житлових будинках,

– зауважив Катков.