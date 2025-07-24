"Шахеди" загрожували Миколаєву: у місті чули вибухи, виникла пожежа
- У ніч на 24 липня Миколаїв зазнав повітряної атаки ударними дронами-камікадзе, було оголошено повітряну тривогу.
- У місті чули вибухи, а Протиповітряна оборона працювала проти ворожих цілей.
У Миколаївську область серед ночі залетіла низка ударних БпЛА ворога. Миколаїв був під загрозою атаки з повітря.
Про вибухи в місті написав міський голова Олександр Сєнкевич. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Оновлення 03:30. У Миколаєві є пожежа, пише ОВА. Служби працюють, інформації про постраждалих на цю мить немає.
Повітряна атака на Миколаїв 24 липня: що сталося?
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили ближче до півночі 24 липня (відбій дали о 3 ранку). Моніторингові спільноти інформували про рух кількох ударних дронів-камікадзе ворога поблизу Миколаєва.
Місто чуло вибухи, про що написав міський голова о 02:56. Протиповітряна оборона працювала проти ворожих цілей.
Перед цим була інформація про вибухи та роботу ППО в Одесі та Запоріжжі.
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