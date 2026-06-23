Шахраї обікрали українців на понад мільйон гривень, видаючи себе за відомі благодійні фонди
Поліція викрила шахраїв, які видавали себе за відомі благодійні фонди. Вони виманили понад мільйон гривень, обіцяючи фейкову допомогу.
Про це повідомила Нацполіція.
Дивіться також Як протидіяти шахраям: реальні методи, що дозволять захистити себе
Як діяли шахраї?
Група осіб проводила онлайн-трансляції у TikTok та видавали себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, БФ "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF.
Лідери групи координували роботу спільників, організовували інформаційні онлайн-кампанії, розподіляли ролі між учасниками, контролювали фінансові потоки, а також забезпечували функціонування мережі фішингових ресурсів, що копіювали вебсайти відомих організацій,
– йдеться у заяві поліції.
Шахраї переконували громадян надавати фінансові дані для нібито отримання допомоги. Щоб посилити довіру до себе, члени угруповання демонстрували підроблені документи і фальшиві підтвердження виплат.
В окремих випадках зловмисники переконували жертв робити "тестові платежі" на підконтрольні рахунки начебто для перевірки банківських карт жертв.
Після завершення шахрайських кампаній вони видаляли контент, фейкові акаунти і листування з жертвами, а контакти потерпілих блокували.
У справі пройшов уже 21 санкціонований обшук на Житомирщині, де проживали фігуранти. Вилучено комп'ютерну техніку, майже 20 мобільних телефонів, цифрові носії інформації, понад 50 банківських карток, понад 120 SIM-карт та слотів до них, готівку, нотатки та 8 авто.
Загальна сума завданих збитків перевищує 1 мільйон гривень. Слідство встановлює усіх потерпілих.
Шахраям загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
До слова, у 2026 році у шахрайстві все частіше використовуються персоналізовані маніпуляції. Тобто, шахраї враховують поведінку користувача і підлаштовують під це схему, розповіла 24 Каналу заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська.