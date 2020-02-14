Шахраї за 150 тисяч доларів продавали посади в органах влади

Поліція Києва викрилп групу шахраїв, які обіцяли допомогу у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів держвлади. За "працевлаштування" зловмисники просили від 50 до 150 тисяч доларів.

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях підозрюваних. Там вилучили печатки та штампи різних органів держвлади і суб’єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи, а також копії матеріалів різних кримінальних проваджень. Про це повідомили в Нацполіції України.

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Наразі слідчі завершують розслідування цього провадження. У ньому фігурують 4 людей. Усім чотирьом інкримінують шахрайство.

Крім того, правоохоронці виявили 2 ймовірно гранати Ф-1, електродетонатори, балон і шприци з речовиною, схожою на ртуть. Щодо цього випадку тривають першочергові слідчі дії. За їхніми результатами причетним оголосять підозру в незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою.

Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.



Вилучені у шахраїв документи / Фото пресслужби поліції



Вилучені у шахраїв печатки і штампи / Фото пресслужби поліції



Вилучені у зловмисників гранати / Фото пресслужби поліції



Вилучені у зловмисників шприци з, ймовірно, ртуттю / Фото пресслужби поліції