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      Шахраї за 150 тисяч доларів продавали посади в органах влади

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      Шахраї продавали посади в органах влади за 150 тисяч доларів / Колаж 24 каналу

      Поліція Києва викрилп групу шахраїв, які обіцяли допомогу у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів держвлади. За "працевлаштування" зловмисники просили від 50 до 150 тисяч доларів.

      Правоохоронці провели обшуки у помешканнях підозрюваних. Там вилучили печатки та штампи різних органів держвлади і суб’єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи, а також копії матеріалів різних кримінальних проваджень. Про це повідомили в Нацполіції України.

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      Наразі слідчі завершують розслідування цього провадження. У ньому фігурують 4 людей. Усім чотирьом інкримінують шахрайство.

      Крім того, правоохоронці виявили 2 ймовірно гранати Ф-1, електродетонатори, балон і шприци з речовиною, схожою на ртуть. Щодо цього випадку тривають першочергові слідчі дії. За їхніми результатами причетним оголосять підозру в незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою.

      Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

      вилучені у шахраїв документи
      Вилучені у шахраїв документи / Фото пресслужби поліції

      шахраї продавали посади в органах державної влади, обшуки, вилучене майно
      Вилучені у шахраїв печатки і штампи / Фото пресслужби поліції

      граната вибухівка кримінальні новини поліція розслідування
      Вилучені у зловмисників гранати / Фото пресслужби поліції

      кримінальні новини поліція Київ розслідування обшуки шприци шахраї
      Вилучені у зловмисників шприци з, ймовірно, ртуттю / Фото пресслужби поліції

      поліція розслідування обшуки кримінальні новини Київ
      Вилучений у зловмисників балон / Фото пресслужби поліції

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Києва Новини політики Шахрайство Зброя Поліція Кримінальні новини Новини України
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