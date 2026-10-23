Гроші отримав, будинок не встановив: у Києві підприємець ошукав жінку на 12 тисяч доларів

У Києві судитимуть директора приватної компанії, якого обвинувачують у заволодінні грошима клієнтки під час замовлення модульного будинку. Жінка заплатила 12 тисяч доларів передоплати, однак обіцяного житла так і не отримала.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. За даними слідства, чоловік мав виготовити та встановити модульний будинок, а також облаштувати комунікації до нього, проте не виконав взятих на себе зобов'язань.

Що відомо про справу з модульним будинком

У травні 2023 року директор приватного товариства уклав договір із киянкою на виготовлення та встановлення модульного будинку на її земельній ділянці. За умовами договору, житло мали встановити протягом двох місяців.

Жінка внесла передоплату в розмірі 12 тисяч доларів. Крім того, вона заплатила ще майже 32 тисячі гривень за облаштування септика. Однак, за даними прокуратури, будинок так і не встановили.

Дії директора кваліфікували за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. Досудове розслідування проводили слідчі Подільського управління поліції Києва за оперативного супроводу СБУ.

У яких ще справах фігурує підприємець

Раніше правоохоронці встановили, що цей самий підприємець отримав понад 2 мільйони гривень від благодійної організації на виготовлення семи модульних будинків для людей, які втратили житло через російську агресію на Київщині. Однак, за даними слідства, замість семи будинків він поставив лише два.

Крім того, чоловік отримав понад 1,1 мільйона гривень за облаштування фундаментів і септиків. Роботи виконали не в повному обсязі, а частину коштів, за версією слідства, підприємець перерахував на власний картковий рахунок.

Унаслідок цього благодійній організації завдали збитків на понад 470 тисяч гривень. У попередніх провадженнях підприємця обвинувачують у заволодінні чужим майном, легалізації коштів та внесенні неправдивих відомостей до документів. Ці справи вже розглядає суд.

Які ще випадки махінацій із житлом викривали на Київщині