"Шахтар" хоче купити центрального захисника "Олександрії": названа сума

Донецький "Шахтар" у зимове трансферне вікно планує посилити захисну ланку. Серед претендентів – гравець "Олександрії" Валерій Бондаренко.

За даними журналіста Ігоря Циганика, представники "Шахтаря" свого часу запропонували за гравця 600 тисяч євро. Однак у "Олександрії" відмовили. Після цього "гірники" підняли ціну до 800 тисяч євро.

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Однак, за словами Циганика, керівництво "Олександрії" не має наміру відпускати гравця основи (Бондаренко зіграв у всіх 18 матчах в УПЛ). Адже перед командою поставлена завдання виходу у групу Ліги Європи.

Та сам футболіст не проти перейти у "Шахтар".