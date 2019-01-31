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      "Шахтар" із новачком Соломоном переміг скромний данський клуб: відео

      202 Читать новость на русском
      Шахтар переміг скромний данський клуб
      Шахтар переміг скромний данський клуб / shakhtar.com

      Донецький "Шахтар" провів третій матч в рамках підготовки до нового сезону. "Гірники" перемогли скромний данський клуб "Хобро".

      Шахтар – Хобро 2:1
      Голи:       Коваленко, 78, Мораєс, 90 – Педерсен, 67

      Читайте також: "Шахтар" розгромно програв перший матч у 2019 році: відео

      Перший тайм команди відіграли без забитих м'ячів, залишивши все цікаве на другу половину.

      Першим вдалося відзначитися саме футболістам "Хобро". Відкрив рахунок у грі на 67 хвилині Педерсен. Проте за 11 хвилин Коваленко відновив рівновагу.

      У другому таймі наставник донеччан Паулу Фонсека випустив декількох лідерів команди й це дало результат. Зокрема, наприкінці матчу відзначився Жуніор Мораєс.

      Також у цьому матчі дебютував новачок "Шахтаря" Манор Соломон.

      У попередній контрольній грі футболісти "Шахтаря" перемогли азербайджанський "Карабах".

      Шахтар – Хобро – відеоогляд матчу

       

       

      Наступний товариський матч донеччани проведуть проти польського "Леха".

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      Теги: Футбол Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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