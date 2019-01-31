"Шахтар" із новачком Соломоном переміг скромний данський клуб: відео
Донецький "Шахтар" провів третій матч в рамках підготовки до нового сезону. "Гірники" перемогли скромний данський клуб "Хобро".
Шахтар – Хобро 2:1
Голи: Коваленко, 78, Мораєс, 90 – Педерсен, 67
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Перший тайм команди відіграли без забитих м'ячів, залишивши все цікаве на другу половину.
Першим вдалося відзначитися саме футболістам "Хобро". Відкрив рахунок у грі на 67 хвилині Педерсен. Проте за 11 хвилин Коваленко відновив рівновагу.
У другому таймі наставник донеччан Паулу Фонсека випустив декількох лідерів команди й це дало результат. Зокрема, наприкінці матчу відзначився Жуніор Мораєс.
Також у цьому матчі дебютував новачок "Шахтаря" Манор Соломон.
У попередній контрольній грі футболісти "Шахтаря" перемогли азербайджанський "Карабах".
Шахтар – Хобро – відеоогляд матчу
Наступний товариський матч донеччани проведуть проти польського "Леха".