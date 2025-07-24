На Львівщині стався обвал на шахті "Червоноградська": є постраждалий

У ніч на 23 липня на шахті "Червоноградська" на Львівщині стався обвал породи. Внаслідок інциденту постраждав один з працівників підприємства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

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Що відомо про аварію на шахті "Червоноградська"?

Вночі 23 липня надійшло повідомлення від чергового Львівсько-Волинського воєнізованого гірничо-рятувального загону про те, що о 01:52 на шахті "Червоноградська" державного підприємства Львіввугілля стався обвал породи.

У результаті обвалу один працівник отримав струс головного мозку.

В ОВА повідомили, що потерпілому надали необхідну медичну допомогу та доставили до Центральної міської лікарні Шептицької міської ради.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

До слова, 17 липня надзвичайна подія також трапилася на шахті "Лісова" у селі Сілець Шептицького району. Там внаслідок обвалу породи гірник 1987 року народження отримав травму лівої ноги та правої руки.

Ще один нещасний випадок стався наприкінці травня на шахті "Степова", що на Львівщині. Тоді внаслідок трагедії загинув 31-річний гірник Василь Костик.