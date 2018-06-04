Шакіра виставила на продаж елітну віллу в Маямі: фото зсередини

Колумбійська виконавиця Шакіра вирішила продати один зі своїх маєтків, який розташований в престижному районі Маямі. За свою резиденцію співачка хотіла отримати 15 мільйонів доларів, але через низький попит на житло вона спочатку знизила ціну до 13, а згодом – і до 11,6 мільйонів доларів.

Про це повідомляють на Architectural Digest.

На території маєтку, площею понад дві тисячі квадратних метрів, розміщений двоповерховий особняк. У ньому є шість білосніжних спалень, вітальня, кухня, ванна кімната, тренажерний зал, домашній кінотеатр і більярдна. Таку високу ціну за житло співачка пояснила тим, що будинок було побудовано ще в 1951 році.

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Шакіра продає будинок в Маямі



Шакіра продає будинок в Маямі



Шакіра продає будинок в Маямі



Шакіра продає будинок в Маямі



Шакіра продає будинок в Маямі



Шакіра продає будинок в Маямі

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Окрім будинку, на території вілли Шакіри традиційно розміщено басейн та власна пристань у затоці Біскейн. Свого часу сусідами артистки були такі знаменитості як Майкл Бей, Метт Деймон, Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, Ріккі Мартін та інші знаменитості.



Шакіра продає будинок в Маямі

Хто така Шакіра? Шакіра є відомою колумбійською співачкою, авторкою пісень і танцюристкою з ліванським корінням. Свою музичну кар'єру артистка почала ще в 13 років, коли записала свій перший альбом "Магія". З того часу у виконавиці нараховується тридцять дев'ять відеокліпів, два відеоальбоми та шість фільмографій. Жінка також є засновницею благодійної організації, що спрямована на фінансування шкіл для дітей з малозабезпечених сімей в Колумбії.



Шакіра у 2011 році навіть побувала в Україні під час відкриття НСК "Олімпійського" після реконструкції, де виступала понад 50 хвилин. Того ж року співачка познайомилась з іспанським футболістом Жерардом Піке, у стосунках з яких народила двох синів – Мілана і Сашу.