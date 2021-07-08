Шалена спека повертається: прогноз погоди на Львівщині на 9 – 12 липня

За прогнозами синоптиків, 9 – 12 липня на Львівщині буде дуже спекотно. Подекуди температура становитиме 32 градуси вище нуля.

Також в області очікують короткочасні дощі та град. 10 – 12 липня синоптики прогнозують грозу.

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Прогноз погоди на Львівщині на 9 – 12 липня

У п'ятницю, 9 липня, на Львівщині буде мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозують, однак вдень місцями падатиме короткочасний дощ. Також ймовірна гроза.

Вітер – південно-східний, 9 – 14 метрів за секунду. Вдень можливі пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, а вдень – від 29 до 32 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 9 липня / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 10 липня, істотних опадів вночі не прогнозують. Вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі та град.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 16 – 18 градусів тепла, а вдень – 28 – 30 градусів тепла.



Прогноз погоди на 10 липня / Дані Укргідрометцентру

Зауважте І знову спека: синоптики очікують у липні суттєве підвищення температури

У неділю, 11 липня, на Львівщині буде мінливо хмарно. Як і в попередні дні, вночі опадів не буде. Однак вдень місцями очікують короткочасні грозові дощі та град.

Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, а вдень – від 28 до 30 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 11 липня / Дані Укргідрометцентру

У понеділок, 12 липня, протягом дня в області істотних опадів не буде. Ймовірно, пройде лише короткочасний дощ. Вітер – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 17 – 19 градусів тепла, а вдень – 28 – 30 градусів тепла.



Прогноз погоди на 12 липня / Дані Укргідрометцентру

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