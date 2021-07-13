Шалені перегони: у Львові оштрафували водія, який розігнався до 162 кілометрів за годину – відео
13 липня 2021 , 14:12Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Львівські патрульні 13 липня оштрафували 25-річного водія Audi. Чоловік мчав вулицею міста зі швидкістю 162 кілометри за годину.
Від початку 2021 року львівські патрульні за допомогою приладу TruCam зафіксували понад 11,33 тисячі порушень швидкісного режиму. Поліцейські винесли 365 постанов на водіїв, які перевищили швидкість більш як на 50 кілометрів за годину.
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Водій їхав зі швидкістю 162 кілометри за годину
- Зранку 13 липня 25-річний львів'янин, водій автівки Audi, мчав зі швидкістю 162 кілометри за годину.
- Інцидент трапився на вулиці Стрийській.
- Патрульні виписали на нього постанову за "перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину".
- Тепер чоловік повинен виплатити 1700 гривень штрафу.
Дивіться відео, як водій розігнався до 162 кілометрів за годину: