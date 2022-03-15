Шалені втрати окупантів руйнують міф про "сильну армію Росії", – Маляр

Величезні втрати окупантів у війні проти України руйнують міф про нібито непереможну армію Росії. Крім смерті, російського солдата на українській території нічого більше не чекає.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Варто зауважити, що з початку війни російські загарбники вже втратили понад 13,5 тисяч військових.

До теми Окупанти з моменту нападу вже втратили понад 13,5 тисячі військових

За словами Маляр, це значно більше, аніж впродовж двох воєн у Чечні.

Шалені втрати росіян руйнують міф про непереможну російську армію, про сильну російську армію. Вони позиціонували себе нібито як друга армія світу. Однак бачимо, що ЗСУ фактично спростували цей міф,

– наголосила Маляр.

Варто зауважити, що з початку війни окупанти зазнали й інших втрат. Зокрема, мовиться про 150 артилерійських систем, 36 засобів ППО, 81 літак, 95 гелікоптерів, 640 одиниць автомобільної техніки та багато іншого.

Вас може зацікавити – пряме влучання по танку окупантів: дивіться відео