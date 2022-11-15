Шалені втрати ворога у Горлівці: скільки ще російських офіцерів знищили наші воїни
Українські захисники завдають ворогу шалених втрат. Зокрема, у Горлівці Донецької області наші воїни влучили в пункт управління російських загарбників.
Внаслідок точного удару у Горлівці знищили близько 15 офіцерів та багацько техніки ворога. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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Детальніше про втрати ворога у Горлівці
Череватий зазначив, що українські воїни ліквідували близько півтора десятка російських офіцерів. Окрім того, знищили:
- 7 автомобілів,
- 3 броньовані тягачі,
- дві гармати МТ-12 "Рапіра".
Фактично щодоби ми намагаємося знищувати або скупчення ворога, або його техніки, командні пункти, а також склади з боєприпасами. І це відчувається по динаміці тих же атак ворога,
– підкреслив речник Східного угруповання військ.
Наші захисники все більше освоюють високоточну зброю, надану міжнародними партнерами. Череватий наголосив, що це допомагає доволі точково і якісно вражати як командні пункти, так і склади з озброєнням і логістику російської армії.
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Де розташована Горлівка: дивіться на карті
Українські захисники вже знищили понад 82 000 окупантів
Вранці 15 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що наші воїни вже знищили щонайменше 82 080 окупантів. Лише за минулу добу ліквідували 710 бійців.
Окрім того, у російських загарбників колосальні втрати у техніці. Зокрема, від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили:
- танків – 2861 одиницю,
- бойових броньованих машин – 5773 одиниці,
- артилерійських систем – 1850 одиниць,
- РСЗВ – 393 одиниці,
- засоби ППО – 208 одиниць,
- літаків – 278 одиниць,
- гелікоптерів – 261 одиницю,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 одиниць,
- крилаті ракети – 399 одиниць,
- кораблі та катери – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 одиницю,
- спеціальна техніка – 160 одиниць.
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