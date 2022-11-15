Шалені втрати ворога у Горлівці: скільки ще російських офіцерів знищили наші воїни

Українські захисники завдають ворогу шалених втрат. Зокрема, у Горлівці Донецької області наші воїни влучили в пункт управління російських загарбників.

Внаслідок точного удару у Горлівці знищили близько 15 офіцерів та багацько техніки ворога. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Детальніше про втрати ворога у Горлівці

Череватий зазначив, що українські воїни ліквідували близько півтора десятка російських офіцерів. Окрім того, знищили:

7 автомобілів,

3 броньовані тягачі,

дві гармати МТ-12 "Рапіра".

Фактично щодоби ми намагаємося знищувати або скупчення ворога, або його техніки, командні пункти, а також склади з боєприпасами. І це відчувається по динаміці тих же атак ворога,

– підкреслив речник Східного угруповання військ.

Наші захисники все більше освоюють високоточну зброю, надану міжнародними партнерами. Череватий наголосив, що це допомагає доволі точково і якісно вражати як командні пункти, так і склади з озброєнням і логістику російської армії.

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Де розташована Горлівка: дивіться на карті

Українські захисники вже знищили понад 82 000 окупантів

Вранці 15 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що наші воїни вже знищили щонайменше 82 080 окупантів. Лише за минулу добу ліквідували 710 бійців.

Окрім того, у російських загарбників колосальні втрати у техніці. Зокрема, від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили:

танків – 2861 одиницю,

бойових броньованих машин – 5773 одиниці,

артилерійських систем – 1850 одиниць,

РСЗВ – 393 одиниці,

засоби ППО – 208 одиниць,

літаків – 278 одиниць,

гелікоптерів – 261 одиницю,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 одиниць,

крилаті ракети – 399 одиниць,

кораблі та катери – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 одиницю,

спеціальна техніка – 160 одиниць.

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