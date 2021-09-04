"Шаман" QAnon, який штурмував Капітолій, визнав свою провину

"Шаман" конспірологічного руху QAnon, який 6 січня штурмував будівлю Капітолію США, визнав свою провину. На суді він погодився на угоду.

"Шамана" посадять у в'язницю

Справжнє ім'я засудженого – Джейкоб Ченслі. Родом він зі штату Арізона.

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"Шаман" QAnon "прославився", коли сфотографувався у Капітолії з американським прапором. На голові у нього була хутряна шапка з рогами.

Заарештували Ченслі на третій день після заворушення. Його звинуватили у:

громадських безладах,

перешкоджанні діяльності Капітолію,

хуліганстві в будівлі з обмеженим доступом.

Прокурори кажуть, що "шаман" залишив записку на столі колишнього віцепрезидента Майка Пенса: "Це лише питання часу, справедливість настане".

Ченслі визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення. Він погодився на ув'язнення терміном від 3 років та 4 місяців до 4 років та 2 місяців. Вирок підозрюваному оголосять 17 листопада.

Чоловік розчарувався у Трампі

"Шаман" був представником конспірологічного руху QAnon. Однак тепер він заявив, що більше не вірить у змову та відкинув культ. Він також розчарувався у Дональді Трампі.

Звинувачення через заворушення 6 січня оголосили близько 600 особам. З них 51 людина визнала себе винною. Більшість з них – у дрібних правопорушеннях.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу