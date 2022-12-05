Захищатимуться заклинаннями від HIMARS: у Ростов приїхали шамани з Бурятії

До Ростова-на-Дону приїхали бурятські шамани, щоб допомогти армії загарбників. Вони проводитимуть обряди, щоб зменшити втрати росіян у війні.

Про це розповідають у пропагандистських ЗМІ. Зазначили, що шамани концентруватимуться насамперед на HIMARS, які росіяни називають "химерами".

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Лікуватимуть окупантів

Пропагандисти зазначили, що буряти зводять юрти. У них вони молитимуться. Крім цього, шамани лікуватимуть поранених росіян й викликатимуть духи стародавніх воїнів-гунів.

Якщо "химера" прийде, воїни-гуни, які спали, прокинуться. Вони побачать свій дім, атрибутику всяку, і допоможуть нашим бійцям, – сказав голова "Гунського фонду" Олег Булутов.

Раніше юрти хотіли розташувати у Старобешівському районі Донецької області. Проте окупанти не зраділи такій новині й вирішили організувати все в Ростові.

Що відомо про шаманів, які хочуть рятувати окупантів