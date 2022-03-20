Шанс для протестів і зміни режиму Лукашенка, – опозиція Білорусі про ймовірне вторгнення

Більшість білоруських військових не мають жодної мотивації воювати на боці Росії у війні проти України. Однак зараз складно сказати, чи готовий народ Білорусі піти на бунт та змістити Лукашенка.

Про це розповів представник білоруської опозиції Франак Вячорка в ефірі 24 каналу. За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 років будував свій режим.

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Останні роки у країні знищувались медіа, громадянське суспільство та будь-які контакти. "Гайки навмисне максимально закрутили", сказав він.

"Виглядало так, що Путін спеціально готував Лукашенка до війни з Україною, щоб не було опору всередині Білорусі", – розповів Вячорка.

Лінія розколу у Білорусі

Зараз важливо швидко зробити так, щоб громадянське суспільство знову з'явилося і дало відсіч окупантам і з боку Лукашенка, і з боку Росії та вийшло на протести.

Тому що як тільки перший білоруський солдат перетне кордон, ви побачте, як швидко цей картковий будиночок почне руйнуватися. Це буде шансом і для вуличних протестів, і для зміни режиму Лукашенка,

– вважає опозиціонер.

Він додав, що зараз треба працювати з урядниками, з номенклатурою та силовиками. Є велика можливість, що лінії розколу пройдуть там, тому там ніхто не задоволений ситуацією. Навіть прихильники Лукашенка, вони проти війни.

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