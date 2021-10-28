Шанс на нове життя після війни: українських ветеранів готують стати кіберзахисниками

Шлях повернення до мирного життя тих, хто повернувся з зони військових дій не є простим та безтурботним. Під час служби ветерани змушені призупинити своє професійне і кар'єрне зростання.

Повернувшись у цивільне середовище, захисники та захисниці часто стикаються з проблемами у працевлаштуванні. Допомогти інтегрувати здобутий під час військових дій досвід у кар'єрний розвиток та відкрити можливості для професійної реалізації – така мета програми "Кіберзахисники".

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Українським ветеранам допомагають опанувати нову професію. А ще – захищати інформаційний простір. Адже сучасний світ і загрози змінюються динамічно. Попит на фахівців з кібербезпеки зростає.

За короткий термін ветерани можуть здобути нові цінні навички, а згодом – і стабільну роботу.

Що навчають при програмі "Кіберзахисники"

Базові знання з кібербезпеки й криптографії, як захистити системи й застосунки від хакерських атак, а мережу – від зламу – це неповний перелік того, що впродовж чотирьох місяців вивчають учасники програми.

Ба більше, здобувають не лише цінні навички для отримання майбутньої професії. А й намагаються адаптуватися до цивільного життя.



Воїнам допомагають здобути нову професію після війни / Фото Міністерства у справах ветеранів

"Соціальність полягає не в тому, щоб просто навчити, а навчити бути в цьому житті, навчити повернутися до звичайної роботи, але при цьому приносити користь і працювати далі на державу", – розповіла керівниця програми "Кіберзахисники" Ольга Стрельцова.

Після слів визнання і подяки, які чують на фронті, повертаючись додому – ветерани стають невидимими і часто замикаються в собі. Під час навчання їм знову дають поштовх до життя.

Ми даємо ті соціальні навички, які потрібні в роботі на себе, і в роботі на якісь державні підприємства, в роботі з командою,

– зазначила Стрельцова.

Як стати учасником програми

Взяти участь у програмі може кожен ветеран чи ветеранка військових дій на сході Україні. Достатньо лише подати заявку на навчання, пройти тест з технічних навичок базової комп'ютерної підготовки та онлайн-співбесіду. А далі – все залежить від мотивації.

Учасник програми "Кіберзахисники", ветеран Святослав Федоренко розповів, що вирішив спробувати та здав екзамен. "Мотивацію мою почули і все вийшло, я тут – на проєкті", – поділився він.



Ветерани отримують сертифікати після проєкті "Кіберзахисники" / Фото Міністерства у справах ветеранів

36-річний Святослав – за освітою інженер лісового господарства. На Сході служив у складі 53-ї бригади. За його словами, вже має навички у сфері комп'ютерних технологій.

Він потрапив на курси як ветеран, але на тестувальника програмного забезпечення. Під час навчання з кібербезпеки й геть захопився цією спеціалізацією. Тепер із задоволенням виконує всі вправи й опановує нові для себе навички.

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Хоча й зізнається: навчатися – непросто. У програмі – 4 місяці постійних лекцій, практики, зустрічей та різних заходів. Він підкреслив, що кожен повинен бути готовий до того, що буде певний стрес.

"Сидиш ночами, іноді деякі лабораторні роботи настільки захоплюють, що ти не йдеш спати, а займаєшся. І коли ти це зробив, відправив викладачу, відчуваєш наповненість, що ти впорався і зрозумів", – зазначив ветеран Федоренко.

Навчатись допомагають однодумці

Однак найголовніше – це можливість розвитку в колі однодумців, за підтримки побратимів. І це неабияк допомагає у навчанні, вважають учасники програми.

Хлопці майже завжди на запитання, які вони розуміють, дають відповідь і допомагають. І це класно, що в групі саме така братерська повага і взаємодопомога,

– поділився Федоренко.

Програму навчання "Кіберзахисники" підтримує Державний Департамент США, за сприяння Ради національної безпеки та оборони України і Міністерства у справах ветеранів України. А реалізує її Фонд цивільних досліджень та розвитку США CRDF Global.

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Його заснували ще у 1995 році і вже понад чверть століття – це надійний партнер України. Зокрема, надає технічну допомогу, опікується програмами щодо захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних речовин, глобальної охорони здоров'я, стратегічного управління торгівлею і сприяє навчанню й розвитку у царині кібербезпеки.

Загроза від кібератак

Кібератаки несуть серйозну загрозу для національної безпеки. Адже можуть бути націлені на органи влади або об'єкти критичної інфраструктури. Тобто підприємства у сфері енергетики, транспорту та медицини, банківський і фінансовий сектор.

Тільки торік Служба безпеки України запобігла понад 600 атакам. Аби підсилити роботу фахівців із кібербезпеки, у 2019 році Фонд цивільних досліджень та розвитку США запустив програму з покращення безпеки у кіберпросторі в Україні, Молдові та Західних Балканах.

Кібератаки стають складнішими і регулярнішими, тож щодня такі загрози мають більший вплив на Україну,

– заявив директор представництва фонду цивільних досліджень та розвитку США Данкан Томсон.

Довірити захист кіберсередовища вирішили саме ветеранам Антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил на сході України. Адже вони мають унікальний досвід і навички. А ще це допоможе захисникам не лише повернутися до цивільного життя, а й залишитися у системі оборони держави.



Військові можуть захищати Україну від кібератак / Фото з фейсбуку НКЦК

"Ветерани є одними із тих, хто готовий захищати свою країну, мають мотивацію робити щось більше, ніж просто роботу, ми побачили саме у них можливість розвинути здібності з кібербезпеки, щоб вони могли їх потім використовувати задля добробуту держави, – пояснила керівниця програми "Кіберзахисники".

Організатори програми переконані: питання реабілітації ветеранів — це питання національної безпеки України. Адже це найактивніші громадяни, патріоти й захисники держави.

Вихід з конфлікту – це травмуючий досвід. Тож США й Фонд цивільних досліджень та розвитку зосередилися на цій темі. Ми розуміємо, що працевлаштування є частиною пошуку сенсу у вашому житті,

– підкреслив Томсон.

Програму розробляли експерти з США та України

Навчальну програму розробляли найкращі американські та українські фахівці з кібербезпеки, які мають досвід роботи з військовими та ветеранами. Загалом – понад 20 експертів. Після закінчення навчання учасники програми проходять тестування.

А за його результатами отримують свідоцтво державного зразка з кібербезпеки та доступ до міжнародної сертифікації Академії CISCO – програми професійного розвитку у сфері комп'ютерних технологій. Це дозволить ветеранам претендувати на високооплачувані посади.

Після випуску матимемо сертифікат, мотивацію, бажання та оптимізм,

– переконаний учасник проєкті Антон Фомін.

34-річний Антон має 2 освіти: інженера автобудівельника та з адміністративного менеджменту. На фронт чоловік потрапив у 2014 році, у першу хвилю мобілізації. Спочатку до прикордонної служби на Луганщині, а потім – до бригади швидкого реагування Національної гвардії.

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У 2020 році він залишив службу і почав себе шукати у цивільному житті. Про навчання дізнався з соціальних мереж. За словами ветерана, одразу для себе вирішив, що хоче працювати з комп'ютерними технологіями.