Шанс, що Україні днями буде передано зброю, щоб самій закрити небо, понад 90%, – Грозєв

Країни НАТО мали встановити безпольотну зону над Україною. Однак найближчим часом Україна може отримати зброю, яка допоможе їй "закрити небо" самостійно, без залучення західних країн.

В цьому переконаний болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв. Він наголосив, що постачання такої зброї Україні – "це дуже реально".

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На його думку, мешканці інших країн здебільшого не розуміють, що від Росії походить довгострокова загроза, і не лише для України. Натомість політики знають це, але бояться розсердити свій електорат.

Я думаю, що шанс, що зброя буде днями передана Україні, щоб самій закрити небо, – більше ніж 90%. Шанс, що НАТО активно втрутиться, щоб закрити небо – менше 40%,

– сказав Грозєв.

Він переконаний, що в усьому світі потрібно об'єднувати людей навколо заклику встановити безполітну зону над Україною.

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