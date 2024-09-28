У центрі столиці 28 вересня відбулась урочиста хода, присвячена до Дня захисників та захисниць України. Захід стартував від парку імені Тараса Шевченка.

Свято щорічно відзначають 1 жовтня. Фото з місця подій показав кореспондент 24 Каналу.

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Українці вшанували наших бійців

У суботу, 28 вересня, о 12:00 у центрі Києва стартував захід на честь Дня захисників та захисниць України. Учасники ходи зібралися у парку імені Тараса Шевченка та вирушили вулицею Павла Скоропадського до Майдану Українських Героїв.

Після цього колона пройшла Хрещатиком, потім попрямувала до Європейської площі та піднялася до Стіни пам'яті на Михайлівській площі.

До акції долучилися родичі загиблих та усі охочі – українці несли в руках плакати з фотографіями українських воїнів та з написами "Шануй живих, Пам’ятай полеглих, Борись за полонених". Загалом в урочистій ході взяли участь близько 1 тисячі громадян.

У Києві відбулась урочиста хода до Дня захисників та захисниць України / 24 Канал

У Києві відбулась урочиста хода до Дня захисників та захисниць України / 24 Канал

У Києві відбулась урочиста хода до Дня захисників та захисниць України / 24 Канал

У Києві відбулась урочиста хода до Дня захисників та захисниць України / 24 Канал

У Києві відбулась урочиста хода до Дня захисників та захисниць України / 24 Канал

У Києві відбулась урочиста хода до Дня захисників та захисниць України / 24 Канал

У Києві відбулась урочиста хода до Дня захисників та захисниць України / 24 Канал

У Києві відбулась урочиста хода до Дня захисників та захисниць України / 24 Канал

У Києві відбулась урочиста хода до Дня захисників та захисниць України / 24 Канал

Довідка. День захисників та захисниць України — це державне свято, яке щорічно відзначається 1 жовтня, збігаючись із днем ​​Покрови Пресвятої Богородиці. Свято було започатковано 14 жовтня 2014 року указом президента під назвою «День захисника України». У 2023 році, після реформи церковного календаря, дату святкування було перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня. З 2015 року цей день є державним святом та офіційним вихідним.