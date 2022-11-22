"Маленький лідер": у Зеленського відреагували на скандал з шарфом Орбана

Віктор Орбан одягнув шарф з картою "Великої Угорщини", на якій зображені частини сусідніх держав у її складі. Реакція Офісу Президента України не забарилася.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк натякнув, що найжорстокіші війни виникають тоді, коли "маленькі лідери починають марити Великими Імперіями".

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Незасвоєні уроки історії повторюються

Подоляк написав, що кожен, хто хоче заробити собі політичні бали, використовуючи "історичні травми", створює загрозу міжнародній безпеці.

Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити Великими Імперіями. Кожен, хто в XXI столітті хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці. Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською,

– написав радник глави ОП.

Що передувало

Ввечері 20 листопада угорський прем’єр прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті. На ньому був шарф з картою "Великої Угорщини". На цій карті до Угорщини були приєднані країни ЄС: Австрія, Словаччина, Румунія та Хорватія. Крім цього, там були регіони Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Цікаво, що це не перша така витівка Орбана. У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни.

Варто нагадати, що за часів урядів Орбана представникам нацменшин щедро роздавали угорські паспорти.

Реакція країн

МЗС України викличе угорського посла. Україна вимагає офіційних вибачень від угорської сторони та спростування зазіхань на українські території.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітуца переконаний, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана. Він зауважив, що цей жест ставить Орбана поруч із Путіним.

Натомість МЗС Австрії потролило Орбана. Там сказали, що за першої нагоди передадуть угорським сусідам, що Транслейтанії не існує вже близько 100 років.

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