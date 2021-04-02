Шарій вже не зможе приїхати в Литву, – Фейгін про суд проти пропагандиста

Проросійський блогер Анатолій Шарій програв російському правозахиснику Марку Фейгіну у литовському суді. Тепер Шарій мусить вибачитись і сплатити 3 тисячі євро, водночас в Литву він може більше не приїхати.

Позов проти пропагандиста подали через інформацію, яку він озвучував на своєму каналі у YouTube. Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Я подав цивільний позов щодо низки відео, які він (Шарій – 24 канал) опублікував на своєму каналі на YouTube, суд визнав, що в них є наклеп та образа і вони вимагають спростування", – розповів правозахисник.

Він наразі більше не може з'явитись у Литві, оскільки не можна виключати, що його просто затримають, позбавлять статусу та видадуть Україні. Тому він вже не приїде,

– заявив Фейгін.

Він додав, що до січня 2021 року Шарій матиме в Литві статус біженця, після цього 5-річний термін закінчиться.

Шарія не врятують юрисдикції поза Литвою

Російський правозахисник додав, що Анатолій Шарій вже прострочив терміни виконання рішень в частині спростування. Тож адвокати Фейгіна в Литві вже почали процедуру щодо вимог накласти на пропагандиста всі обмеження, арештувати рахунки та майно.

У литовському законодавстві сторона позивача може вимагати дій, які змусять виконувати вимоги, у випадку невиконання рішень відповідних органів може бути відкрито кримінальне провадження.

"Литовський суд – це суд Євросоюзу, якщо ти програєш позов, то це діє на всій території ЄС. Його (Шарія – 24 канал) не врятує жодна юрисдикція поза Литвою", – наголосив Фейгін.

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Анатолію Шарію ще 16 лютого оголосила підозру Служба безпеки України. Його підозрюють у завданні шкоди інформаційній безпеці України. Наразі пропагандист переховується від українського правосуддя в Іспанії.



Що відомо про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу