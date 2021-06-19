Смердюча помийка, – Шарій образив Україну у відповідь на розслідування його фінансових махінацій

Російський пропагандист Анатолій Шарій образив Україну. Коментуючи розслідування його фінансових махінацій в Україні, він написав образливі слова й цинічно заявив, щоб їх поширили.

Це не перші висловлювання пропагандиста проти України. Адже він також блогер, тож й раніше постійно заявляв про свою антиукраїнську позицію.

До теми Проти Шарія відкрили справи за відмивання доходів та ухилення від податків

Проросійський Шарій знову виступає проти держави

Він нахабно заявив, щоб його слова з образою держави опублікували у ЗМІ. У своєму пості він цинічно називає країну "ваш смердючий смітник" так каже, що державу нібито не повинно хвилювати, що він "робить, купує, продає чи вимінює".

Адже нібито "все, що мене пов'язує з цією дебільною недодержавою – громадянство, таке ж смердюче, як сам смітник".

Також додав, що з цього громадянства йому "немає толку". Хоч варто згадати, що Анатолій Шарій неодноразово намагався "пробитись" на виборах саме в Україні.

У 2019 році він хотів балотуватись до Верховної Ради. Проте ЦВК відмовила йому в реєстрації, адже проросійський Шарій не проживав на території України понад 5 років.

Натомість його партія отримала трохи більше 2% голосів виборців.

У серпні 2020 року Шарій брав участь у виборах депутатів. Він був союзниками з ОПЗЖ та поширював агітаційні матеріали з картою України без Криму.

Натомість тепер, коли за його проросійську позицію в Україні відкрили кримінальні справи, Шарій заявляє, що нібито ця держава "вже зі мною точно немає нічого спільного, крім запису в паспорті".

Наприкінці свого пропагандиського спічу він в традиційній для російської пропаганди риториці згадав про Донбас й тарифи на комунальні послуги.

Що варто знати про Шарія Це проросійський пропагандист, блогер та колишній журналіст українського походження.

Він покинув Україну в 2012 році. На той момент проти нього уже було відкрито дві справи.

Перша щодо стрілянини у McDonald's, а друга – через нібито інсценування замаху на самого себе.

Він жив в Литві, де отримав притулок, але згодом влада почала перевірки. У 2021 році стало відомо, що Литва скасувала йому статус біженця та оголосила персоною нон-ґрата.

Він виїхав у Нідерланди, а згодом в Іспанію.

Проросійський Шарій: останні новини

У лютому 2021 року Україна оголосила йому про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності людей. Сам Шарій каже, що справа проти нього – "політична".

Згодом його оголосили у розшук, адже він не з'являвся на допити.

19 червня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що проти проросійського блогера Анатолія Шарія відкрили нові кримінальні справи. Вони стосуються й відмивання доходів та ухилення від сплати податків.



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