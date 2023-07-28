Працювали на ФСБ: Шарія та ексочільника поліції Вінниччини судитимуть за держзраду

Справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія та колишнього очільника поліції Вінницької області Антона Шевцова відправили до суду. Їх судитимуть за державну зраду.

Слідство встановило, що колишній голова обласної поліції, перебуваючи в Криму, з 2018 року співпрацював зі співробітником російської спецслужби.

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Шевцов залучив до співпраці Шарія

Він надав своєму куратору дані про українських політиків, голів підприємств, власників Інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України.

Для цього користувався особистими зв'язками та відомостями з попередніх місць роботи,

– зазначили в повідомленні.

Згодом цей екскерівник вінницької обласної поліції залучив до співпраці Шарія, і він погодився виконувати завдання ФСБ.

Шарій з 2019 року живе в Іспанії, звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

"Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Обидва звинувачуються в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

СБУ раніше повідомила про підозру Шарію

СБУ у липні 2023 року оголосила нову підозру Шарію та встановила докази його роботи на ФСБ.

На замовлення російських спецслужб він брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де росіяни допитують українських полонених.

"Змонтовані" сюжети ворог потім використовував для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5 служби ФСБ Косенком М.Ю.

Шевцов розробив для ФСБ план диверсій в Україні

У березні 2023 року СБУ повідомила, що зібрала неспростовні докази вини Шевцова. Він за власної ініціативи сприяв спецслужбі Росії у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.

Встановлено, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ так званий "План щодо проведення диверсійної роботи на території України".

Як у випадку із Шарієм, куратором був співробітником 5 служби ФСБ Косенком.

Окрему увагу зрадник приділяв збору даних щодо обсягів та шляхів надходження в Україну міжнародної військової допомоги.