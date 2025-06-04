Шарія заочно засудили до 15 років тюрми за державну зраду

Прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Його разом із спільником визнали винними у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України. Відповідне рішення в середу, 4 червня, ухвалив Вінницький міський суд.

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Що відомо про злочин

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти України. Зокрема, брав участь у підготовці та поширенні постановних відео, де окупанти допитують українських полонених.

Фігурант підказував росіянам, як знімати допити у "потрібному форматі" та які запитання ставити бранцям. Окрім того, він монтував отримані відеоматеріали, аби вирізати з них "дискредитаційні" для країни-агресорки кадри з ознаками катувань полонених.

Комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника ГУ Нацполіції у Вінницькій області Антона Шевцова, який наразі переховується у Севастополі за підозрою у держзраді. Саме від нього пропагандист отримував відео з допитів, а після "монтажу" поширював через свої інформресурси.

Також до Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію його доменного ім'я та авторського ютуб-каналу.

Оскільки обидва засуджених переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти нашої держави,

– написали в СБУ.