Мішель хоче іти на вибори до Європарламенту: що буде з посадою президента Ради ЄС

Президент Ради ЄС Шарль Мішель повідомив про важливе рішення. Він планує балотуватися на вибори до Європейського парламенту.

Про це "офф рек" повідомили джерела 24 Каналу. Ці вибори до Європейського парламенту мають відбутися у травні 2024 року.

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Навіщо Мішель хоче балотуватися до Європейського парламенту

Співрозмовники розповіли, що після великої політичної кар'єри у ролі міністра, прем'єр-міністра та президента Європейської ради з двома мандатами, Шарль Мішель накопичив великий досвід для того, щоб допомогти громадянам.

Президент Мішель повертається для безпосереднього огляду та діалогу з громадянами. Це найбільш природна "демократична вправа" для європейських лідерів. Тільки так ми зможемо забезпечити громадянам відчуття, що їх почують і зрозуміють,

– сказали джерела.

Вони також наголосили, що 2024 рік буде вирішальним. Адже вибори закладуть основу та визначать курс для просування та зростання ЄС до кінця цього десятиліття.

"Президент має бачення "Європи 2030" і буде сильним голосом для його реалізації", – зауважили співрозмовники.

Вони підкреслили, що Мішель хоче захистити сильну та могутню Європу, здатну приймати суверенні рішення у власних інтересах і відповідно до її цінностей. Крім того, він прагне забезпечити пожвавлення єдиного ринку для створення робочих місць, процвітання та зростання, що може мати значення для Європи в цілому.

Європа потребує політичного лідерства в складному світі. Президент не пошкодує енергії, щоб вислухати, зрозуміти та вжити заходів для сильної та незалежної Європи, на яку заслуговують громадяни,

– наголосили джерела.

Як вплинуть вибори на нинішню посаду Мішеля

Співрозмовники наголосили, що Мішель і надалі буде повністю відданий своїй ролі та обов'язкам як президент Ради ЄС. За словами джерел, він дотримувався таких же підходів, коли був прем'єр-міністром ради й балотувався на виборах у Бельгії у 2019 році.

"Немає жодних юридичних чи будь-яких інших перешкод для того, щоб президент балотувався на наступних виборах до Європарламенту. Навпаки, це зміцнює демократичну легітимність його ролі, робить його більш відповідальним перед громадянами та наближає його до громадян, щоб зрозуміти їхні проблеми та виклики", – зазначили співрозмовники.

Вони також запевнили, що у будь-якому випадку, вибори наступного президента Ради ЄС мають відбутися в червні 2024 року. Водночас термін повноважень Шарля Мішеля на посаді президента Європейської ради триває до 30 листопада 2024 року.

Якщо він буде обраний, його посада президента Європейської ради закінчиться, коли він приступить до своїх обов'язків члена Європейського парламенту після присяги,

– сказали джерела.

Зверніть увагу! Згідно з Договором, Європейська рада має обрати свого президента кваліфікованою більшістю. Вибори наступного президента мають відбутися в червні разом з іншими призначеннями на найвищі посади в рамках наступного інституційного циклу.

Слід зазначити, що Правила процедури Європейської Ради передбачають, що якщо термін повноважень президента Ради ЄС закінчується, то його замінює, у разі необхідності, до обрання наступника член Європейської Ради, який представляє державу-члена, яка головує в Раді протягом шести місяців.

Тобто у 2024 році це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Варто підкреслити, що ці правила можуть бути змінені простою більшістю голосів.