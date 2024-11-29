Замість Шарля Мішеля: у Євроради новий очільник

Шарль Мішель офіційно передав повноваження президента Євроради своєму наступнику. Це сталося у пʼятницю, 29 листопада.

Відтак, Європейську раду офіційно очолив колишній прем'єр Португалії Антоніу Кошта. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням допис в соцмережі Х (раніше твітер) Шарля Мішеля.

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Шарль Мішель передав свої повноваження президента Євроради

Мішель написав, що головування в Єврораді було "честю його життя" та побажав успіхів Кошті.

Додамо, що у своїй промові під час церемонії у будівлі Європейської ради в Брюсселі, яку Кошта виголосив частково французькою, він так само подякував своєму попереднику, а також наголосив, що його метою як голови Євроради буде подальше підтримання "єдності Європи в різноманітті", про що пишуть у виданні "Європейська правда".

Новий очільник Євроради у своїй промові згадав і повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке триває вже понад 1000 днів, підкресливши, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну.

Мир не може означати капітуляцію. Мир не повинен винагороджувати агресора. Мир в Україні має бути справедливим, він має бути тривалим і ґрунтуватися на міжнародному праві,

– підкреслив Кошту.

Посадовець додав, що на цьому тлі Євросоюз має підтвердити свою репутацію мирного проєкту, "ставши сильнішим, ефективнішим, стійкішим і більш автономним у сфері безпеки та оборони".