"Зробіть мені 2 чизбургери й середню шаурму": військові створили польовий кіоск на фронті

Українські захисники не втрачають почуття гумору на передовій. Сумуючи за цивільним життям, вони створили імпровізований кіоск з шаурмою на передовій.

Кадри з польовим магазином шириться у мережі. Як бійці розіграли знайому багатьом сценку біля кіоску з фастфудом – передає 24 Канал.

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Сили оборони не втрачають почуття гумору навіть на передовій

Життя на фронті дуже важке, тому часто українські захисники сумують за, здавалося б, набридлою буденністю для багатьох українців. Такі розмови у цивільному житті багатьом може й набридли, проте військові на фронті у такий спосіб хоч на кілька хвилин можуть подумки повернутися у минуле без війни.

Так, Герої створили польовий кіоск з шаурмою та бургерами. Один з військових підійшов до "кухаря" й замовив йому два чизбургери й середню шаурму. Той, своєю чергою, ввічливо обслуговував клієнта, поцікавився, які соуси додати й навіть запропонував каву, поки військовий "буде очікувати на замовлення".

А можна замовити у вас каву, тільки без кофеїну. З безлактозним молочком,

– жартують військові на відео.

Військові створили імпровізований кіоск / Увага! Присутня нецензурна лексика (18+)

Військові бронювали готель у Скадовську

Українські захисники мають ще один вид зброї – це гумор. У мережі можна побачити безліч дотепних відео від наших військових, які продовжують жартувати на фронті. До прикладу, якось бійці 38-ї бригади морської бригади вирішили забронювати готель. Щоправда, розташований він на території тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині.

Піхотинці вирішили запитати, чи можна у готелі розмістити близько 25 – 27 осіб. Привітна дівчина, яка підняла слухавку, з сумом повідомила, що наразі вільних місць не має. Проте, аби не втратити потенційних клієнтів, вирішила запропонувати інші дати – ближче до середини чи кінця червня. Ба більше, вона підкреслила, що на території є велика стоянка, на якій є достатньо місць.

"Тобто ми зможемо перекрити парковку? У нас багато техніки, вона велика та важка. Зокрема, танки Leopard", – жартома сказали піхотинці.

Проте відповісти на це питання дівчина не змогла.