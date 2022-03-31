Шеф Скабеєвої та Соловйова безкарно благословляє геноцид українців

Російська машина пропаганди конструює нову спотворену реальність, яку згодом намагатиметься видати світу за правду, але вірять цим фейкам лише самі росіяни і цією вірою благословляють геноцид українців.

Спотворена реальність

"Найважча гуманітарна ситуація складається у Харкові, – стурбовано каже диктор "Вєстєй" каналу "Росія-1". – Місцеві жителі, побоюючись провокацій з боку націоналістів, змушені ховатися у підвалах".

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Саме так. Гуманітарна катастрофа, зруйновані міста, мародерство, біженці – виявляється, це справа рук "націоналістів". А "доблесна російська армія" намагається рятувати від них населення України, але, як видно на прикладі Харкова, не щоразу це виходить. І так 24 години на добу.

І чого дивуватися, коли у відповідь на повідомлення про якісь переговори зомбі-глядач волає: як іти? Куди йти? А хто врятує мешканців Харкова? Хто витягне їх із підвалів?!

Моторошно.

Сірий кардинал російської пропаганди

До речі, для довідки. Шеф найчорнішої, самої пекельної брехні, що ллється з екранів ТБ, а саме гендиректор найчорнішої, найбрехливішої російської компанії ВГТРК – а саме Добродєєв О.Б. – Він не під санкціями. Ні під європейськими, ні під американськими.

Тихо сидить за спинами свого бойового санкційного загону: Кисельов – Соловйов – Скабеєва. І клепає, клепає не пропаганду, ні. Це я вже не можу назвати пропагандою.

Пропаганда – ц е напівправда – напівбрехня. Мікс. А Добродєєв клепає брехню тотальну. Стовідсоткову. Безкарно.

Це дійсно вражає.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: