Шекспір та Гомер виїхали б у Білорусь, – нові перли від пропагандиста Лукашенка

Білоруський пропагандист Григорій Азарьнок почав свій виступ на державному телебаченні зі слів "Європа та Америка – ви смердите, а ваш труп розкладається". Продовжив він його комічними казками про занепад Заходу та розквіт Білорусі.

"Білорусь врятує світ від пекла на землі"

Цікаво, чи Азарьонок пише свої тексти сам, чи над цим працює ціла команда. Адже вигадати таку дурню – справжнє мистецтво.

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На державному білоруському телебаченні ведучий заявив, що безбожний Захід має свою "біблію" – "Майн Кампф". "Труп" США та Європи так поширився, що загрожує "задушити весь світ". Однак, світу пощастило, адже є Білорусь, яка всіх врятує.

Лише один маленький фактор не врахували – пекла не буде на землі. Є народ, який диявольський вогонь зруйнує – наш народ (білоруський – 24 канал),

– заявив Азарьонок.

Ведучий у своїй промові використовує стільки епітетів, що будь-який філолог позаздрив би. Ймовірно, Азарьонок навіть володіє здібностями екстрасенса, бо в очах європейських політиків побачив, що ті – "бездітні мутанти", які втомилися.

"Великі митці слухали б Лукашенка"

Далі проповідь посіпаки диктатора здає ще більше абсурдною. Він каже, що якби зараз були живі Гомер, Шекспір, Гюго, Джек Лондон та Гемінгвей, то неодмінно переїхали б у Білорусь. Митці відреклися б від "ганебного Заходу".

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"Вони б будь-яким способом перетнули кордон і вже наступного понеділка слухали б Олександра Лукашенка. Великі шукають великих", – впевнений Азарьонок.

Ба більше, він навіть вдався до погроз. Ведучий заявив, що європейські політики – це "дріб'язок, який змиє історія": "Ви ніщо, тому йдіть у небуття".

"Світ заздрить диктатору"

На думку Азарьонка світ критикує Лукашенка не тому, що він диктатор, який вбиває власний народ, а через заздрість та безсилля.

Ви вивергаєте столітню злобу, а все це через безсилля та заздрість. Ви розумієте, що ваші дні пораховані. На заміну слабкої та старої брехні прийде сонячна правда. Її несе президент Лукашенко. Розійдіться мерці,

– наголосив ведучий.

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