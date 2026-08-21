Завищили вартість будинку для ВПО на 2,6 мільйона: на Хмельниччині викрили схему збагачення

Посадовці разом зі спільниками вигадали схему із переплатою під час купівлі нерухомості. Серед фігурантів справи опинилися заступниця міського голови, очільниця управління соцзахисту та служби у справах дітей, приватний нотаріус і двоє продавців нерухомості.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, прокурори Хмельницької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників фінансової махінації.

Деталі корупційної схеми

У червні 2025 року одній із громад Хмельницького району виділили з державного бюджету 6,2 мільйона гривень на придбання будинку для багатодітної родини переселенців із Дніпропетровщини.

Дізнавшись про надходження коштів, посадовці вирішили штучно підігнати оціночну вартість житла під усю суму субвенції.

У серпні того ж року управління соцзахисту придбало будинок і дві земельні ділянки за заздалегідь обумовлені 6,2 мільйона гривень.

Однак проведені пізніше експертизи встановили, що реальна ринкова ціна майна була нижчою майже на 2,6 мільйона гривень.



Прокуратура викрила схему збагачення / Фото: Офіс Генерального прокурора

Що загрожує обвинуваченим

Заступниці міського голови та керівниці управління соціального захисту інкримінують розтрату майна за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Іншим чотирьом учасникам висунули обвинувачення у пособництві, а матеріали щодо оцінювача майна виділили в окреме судове провадження.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, махінації з нерухомістю непоодинокі: у столиці викрили ділків, які незаконно перепродували чужі квартири в новобудові.