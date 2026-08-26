Наживалися на ліках для військових: СБУ викрила оборудку на 80 мільйонів гривень

СБУ викрила схему, за якою медикаменти для Сил оборони та бюджетних медзакладів продавали за штучно завищеними цінами. За даними слідства, оборудка завдала державному бюджету понад 80 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляють у СБУ.

Що відомо про схему?

За даними СБУ, фігуранти скуповували медикаменти у виробників та імпортерів, після чого перепродавали їх бюджетним медичним установам за значно вищими цінами. При цьому вони перевищували встановлену державою граничну 10-відсоткову надбавку.

Насамперед йдеться про медзасоби, які використовують під час реанімації пацієнтів, а також для анестезіології, інтенсивної терапії та для лікування складних інфекцій.

Для легалізації незаконно отриманих коштів учасники схеми використовували підконтрольні підприємства. Через них вони формували штучний податковий кредит, а надалі переводили гроші у готівку.

Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісах підконтрольних компаній. Під час слідчих дій вилучили комп'ютерну техніку, телефони, електронні носії, чорнові записи, печатки та банківські картки.

Обшуки у підозрюваних / Фото СБУ

Чотирьом затриманим повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою.

Наразі суд обирає підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР нещодавно розпочало масштабну операцію "Справедливість для бійців" у військових частинах по всій Україні. Її проводять спільно з Генштабом ЗСУ та Офісом генерального прокурора, щоб виявити можливі зловживання у військових частинах.

Зокрема, правоохоронці перевіряють випадки незаконних виплат військовослужбовцям, використання їх для приватних робіт та корупційних порушень. У межах 21 кримінального провадження запланували загалом 72 обшуки в різних регіонах країни.

Найбільше слідчих дій стосується можливих незаконних виплат військовим – у 12 провадженнях проведуть 58 обшуків. Ще п'ять обшуків пов'язані з можливим незаконним використанням праці військовослужбовців, а дев'ять – із корупційними зловживаннями.

Крім того, ДБР уже завершило розслідування у чотирьох справах щодо незаконних виплат, а обвинувальні акти стосовно 16 людей планують передати до суду.

Результати обшуків та інші деталі кримінальних проваджень правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення першочергових слідчих дій.