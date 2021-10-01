Схеми на ДП "Антонов": хто і як заробляє на державному підприємстві

"Антонов" купує пальне у щонайменше трьох компаній дорожче, ніж пропонують інші. Переплату обраховують мільйонами, враховуючи обсяги закупівель.

Державне підприємство переплачує за те, аби заправляти свої літаки. "Антонов" ігнорує дешевші пропозиції і обирає посередницькі хендлінгові фірми.

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Однією з них є компанія Jetex. Вона продовжує працювати в тимчасово окупованому Росією Криму і обслуговує перельоти із Сімферополя.

Згідно із розслідуванням "Схем", попри підвищені цінові пропозиції, авіатранспортний підрозділ "Антонова" частіше почав звертатись до таких компаній як:

Click Aviation Network;

Cargo Air Chartering;

Jetex.

За словами керівника ДП Михайла Харченка, порушень не було, а відповідні факти нібито вирвали з контексту.



Суми укладених контрактів / Інфографіка "Схем"

ДП втратило багато грошей

У січні 2021 року літак "Антонов" заправився у США на 77 тисяч доларів за 100 тонн пального (тобто 758 доларів за тонну). Його постачала компанія Click Aviation Network.

Водночас фірма Irving Oil Limited пропонувала підприємству 611 доларів за тонну. Відтак "Антонов" втратив приблизно 15 тисяч доларів тільки на одній заправці.

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Навесні цього ж року через Cargo Air Chartering літак "Антонова" заправився у Франції, відтак підприємство втратило понад 13 тисяч доларів.

Влітку, під час перельоту з США до України, заправились через компанію Jetex. Але якби скористувались послугами AEG FUELS, то заощадили б 40 тисяч доларів або 1 мільйон гривень.

Маніпуляції під час закупівель

Укроборонпромом виявив маніпуляції під час закупівель пального. Невідомі особи системно видаляли дешевші пропозиції, тому й перемагали дорожчі.

В деяких випадках взагалі перемагала компанія Click, хоча серед учасників тендеру її не було. Як вважають у концерні, відповідні дії можуть означати, що ДП "Антонов" лобіює інтереси відповідних фірм.

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Заступник керівника ДК "Укроборонпром" Роман Забарчук розповів, що оскільки комісія підприємства не провела перевірку, подали заяву до Офісу генпрокурора, де відкрили кримінальне провадження.

Проігнорували нашу вимогу. Ми вирішили звернутись за допомогою до правоохоронних органів і спрямували туди відповідне звернення. Роман Забарчук Заступник керівника ДК "Укроборонпром"

Попри всі факти ймовірних невигідних закупівель, директор АТП ДП "Антонов" Михайло Харченко відмовився проводити інтерв'ю з журналістами "Схем" і відповідати на запитання. Розслідувачі подали запит до генерального директора підприємства і досі очікують не відповідь.