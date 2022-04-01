"Схеми" знайшли таємну фортецю Портнова під Києвом: яка вартість елітного маєтка

Журналісти знайшли велетенський маєток, який належить колишньому заступнику голови Адміністрації президента-втікача Андрію Портнову. Для приховання майна, фортеця була зареєстрована на офшор.

Її вартість разом із землею сягає понад 2,5 мільйона доларів, тобто понад 70 мільйонів гривень. Про це повідомили в розслідуванні програми "Схеми", яке оприлюднили 31 березня.

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Що відомо про цей маєток

Загальна площа території, якою володіє проросійський діяч – понад 65 соток. Вона розташована в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра у селищі Козин.

Тут немає якоїсь заплутаної системи приховання майна, оскільки все вкрай примітивно. Власником нерухомості офіційно вважається офшор з Британських віргінських островів Constellation Innovations Ltd. Журналісти встановили, що ця "компанія" належить родині скандального політика.

Були автомобілі їхньої сім'ї

Де саме пребуває Портнов після 24 лютого – невідомо. Проте ще за кілька днів до вторгнення Росії, журналісти помітили на території маєтку кілька автівок, які привернули увагу.

Одна з виявлених там автівок належить брату цивільної дружини Портнова – Анастасії Валяєвої. А ось із двома елітними автівками біля маєтку все важче. Вони були оснащені так званими "номерами прикриття", які дуже погано видно здалека. Проте розслідувачі акцентували на тому, що такі ж моделі є у власності:

самої Анастасії Валяєвої – білий Range Rover Sport;

її матері – чорний бус Mercedes Vito.



Автомобілі, які помітили на території маєтку Портнова / Фото "Радіо Свобода"

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