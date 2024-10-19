Новий скандал: 42-річна керівниця Черкаської прокуратури Шевцова отримує 785 тисяч пенсії

Керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова за 2023 рік задекларувала 785 435 гривень пенсії.

Ця інформація розміщена у декларації чиновниці за 2024 рік на сайті НАЗК.

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Так, у декларації Шевцової вказано дохід 785 435 гривень пенсії. Тобто, десь 65 тисяч на місць. Джерело доходу – головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області. При цьому вік посадовиці – 42 роки.

Чи може отримувати Шевцова пенсію

На сайті НАЗК не вказано, за що саме нараховується така пенсія пані Наталії.

Довідково. Загалом за законом "Про прокуратуру" право на пенсію за вислугу років незалежно від віку надано працівникам прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки, 30 років – жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, жінками – 55 років.

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Як саме нараховували пенсію в цьому випадку, очевидно, знають лише в прокуратурі і Пенсійному фонді.

Дохід Шевцової

Також очільниця прокуратури задекларувала зарплату, отриману за основним місцем роботи:

1 200 990 гривень (дохід за роботу у Харківській обласній прокуратурі),

549 590 гривень (дохід — Вінницька обласна прокуратура),

507 207 гривень (дохід — Черкаська обласна прокуратура).

У декларації Шевцової ще є пункт "інше додаткове благо — 72 000 гривень та "виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам" — 1 000 гривень.

Квартири та авто

Згідно з декларацією, Катерина Шевцова зберігає на банківських рахунках 429 556 тисяч гривень та 750 000 готівкою.

У власності посадовиці – автомобіль "Toyota Camry" 2019 року випуску, який вона придбала за 618 125 гривень, та квартира в Харкові, на яку має право безоплатного користування та проживання її син.

Також вона орендує квартиру в Черкасах.

Що відомо про Катерину Шевцову