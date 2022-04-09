Щасливий бути вдома, – Кулеба повернувся в Україну
9 квітня 2022 , 14:50Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба тривалий час перебував у відрядженні за кордоном. 9 квітня міністр закордонних справ повідомив, що повернувся додому.
Політик наголосив, що щасливий повернутися в Україну. Він також опублікував фотографію біля Офісу Президента.
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Ніч в потязі, але де б я не був, я завжди щасливий повертатися додому. Тим більше якщо одразу з вокзалу на зустріч президента з канцлером Австрії,
– розповів Кулеба.
Міністр побажав всім українцям спокійної суботи.
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