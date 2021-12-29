"Щастя не в грошах, а в їхній кількості": чому раділи українці у 2021 році

Упродовж 2021 року 7% українців були дуже щасливими. Ще 46% респондентів зізналися, що переважно були щасливими.

Водночас нещасливими були 27%, а геть нещасливими – 8%. У порівнянні з 2019-м роком кількість щасливих українців суттєво зменшилась.

Зауважте Середня зарплата в Україні за рік зросла майже на 20%

Щастя не в грошах, а в їхній кількості. Рівень щастя співвідноситься з матеріальним станом: заможніші респонденти значно частіше заявляли про те, що були щасливими впродовж року, аніж бідніші,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, чим багатші респонденти, тим позитивніші у них очікування щодо майбутнього 2022 року.

Чому раділи українці у 2021

Дослідження відбулося упродовж 17 – 22 грудня 2021 року. Участь у ньому взяли 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

У 2021 українці найбільше раділи через:

значні життєві успіхи рідних – 20.1% респондентів;

досягнення значних успіхів у роботі, навчанні або творчості – 16.6% респондентів;

цікаву мандрівку – 12.9% респондентів;

одужання від тяжкої або хронічної хвороби – 9.4% респондентів;

перехід на кращу роботу – 8.8% респондентів;

нове кохання – 6.4% респондентів;

примирення з родичами або друзями – 5.5% респондентів;

народження дитини – 4.9% респондентів;

зміну сімейного стану – 4.7% респондентів;

переїзд у краще помешкання – 3.7% респондентів;

отримання спадщини або виграш у лотерею – 1.3% респондентів;

інше – 5.6%.

Скільки українців цьогоріч відчували стрес

Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що упродовж 2021 року понад 40% українців часто відчували стрес.

Ще понад 29% опитуваних іноді перебували у стані стресу.

Люди з нижчими доходами частіше повідомляли про відчуття стресу.

Також упродовж 2021 року українці відчували любов до інших набагато частіше, аніж любов до себе.

28.7% українців заявили, що упродовж року в їхньому житті не відбулося жодної позитивної події. Ще 7.2% українців зауважили, що не можуть відповісти.