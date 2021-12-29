"Щастя не в грошах, а в їхній кількості": чому раділи українці у 2021 році
29 грудня 2021 , 22:39Читать новость на русском
Упродовж 2021 року 7% українців були дуже щасливими. Ще 46% респондентів зізналися, що переважно були щасливими.
Водночас нещасливими були 27%, а геть нещасливими – 8%. У порівнянні з 2019-м роком кількість щасливих українців суттєво зменшилась.
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Щастя не в грошах, а в їхній кількості. Рівень щастя співвідноситься з матеріальним станом: заможніші респонденти значно частіше заявляли про те, що були щасливими впродовж року, аніж бідніші,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, чим багатші респонденти, тим позитивніші у них очікування щодо майбутнього 2022 року.Зверніть увагу! Дослідження відбулося упродовж 17 – 22 грудня 2021 року. Участь у ньому взяли 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Чому раділи українці у 2021
У 2021 українці найбільше раділи через:
- значні життєві успіхи рідних – 20.1% респондентів;
- досягнення значних успіхів у роботі, навчанні або творчості – 16.6% респондентів;
- цікаву мандрівку – 12.9% респондентів;
- одужання від тяжкої або хронічної хвороби – 9.4% респондентів;
- перехід на кращу роботу – 8.8% респондентів;
- нове кохання – 6.4% респондентів;
- примирення з родичами або друзями – 5.5% респондентів;
- народження дитини – 4.9% респондентів;
- зміну сімейного стану – 4.7% респондентів;
- переїзд у краще помешкання – 3.7% респондентів;
- отримання спадщини або виграш у лотерею – 1.3% респондентів;
- інше – 5.6%.
Скільки українців цьогоріч відчували стрес
- Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що упродовж 2021 року понад 40% українців часто відчували стрес.
- Ще понад 29% опитуваних іноді перебували у стані стресу.
- Люди з нижчими доходами частіше повідомляли про відчуття стресу.
- Також упродовж 2021 року українці відчували любов до інших набагато частіше, аніж любов до себе.