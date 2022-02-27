Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи, – голова ОДА

Голова Луганської обласної державної адміністрації заявив, що після запеклих боїв Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Влада не може доставили людям навіть хліб та воду.

Зокрема влада не може допомогти людям через атаку окупантів. Про це повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай 27 лютого.

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Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею,

– написав Гайдай.

Політик пояснив, що від обстрілів окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти інфраструктури.

Люди змушені постійно перебувати в підвалах.

Влада не може привезти людям хліб та воду

Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води.

Немає комунікацій і можливості їх відновити,

– повідомив Гайдай.

Глава адміністрації звернувся до міжнародних гуманітарних організацій, до Червоного Хреста України із закликом про допомогу.

Він пояснив, що російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі.

Щастя та Станиця Луганська потерпає від гуманітарної катастрофи / Фото з фейсбука Сергія Гайдая

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