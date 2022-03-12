Ще 2 – 3 тижні й ми побачимо іншу реакцію світу, – Чалий про війну в Україні
Війна Росії проти України стала викликом для урядів інших країн, адже вони були не готові до цього. Ще 2 – 3 тижні й ми побачимо зовсім іншу реакцію світу на цю ситуацію.
Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. Раніше інші країни мали справу з небезпечними організаціями, а зараз – з терористом, який нехтує будь-якими глобальними правилами.
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За словами Чалого, це стало новим викликом, до якого уряди у світі були не готові.
Після першого шоку вони вже намагаються вибудувати і розуміння, і дії, і ступінь ризиків. Думаю, що ще 2 – 3 тижні й ми побачимо іншу реакцію світу,
– заявив дипломат.
Чалий також додав, що зараз українці мотивують інші країни своєю боротьбою та спонукають їх подумати, як вийти з цієї війни та розвиватися далі у світі, де є ядерні терористи.
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