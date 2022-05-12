Ще 20 тисяч переселенців Львів може прийняти, однак без комфорту, – глава ОВА

У Львівській області продовжують перебувати понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Львів готовий прийняти ще 20 тисяч людей, але без комфортних умов.

Львівська область прийняла до 630 тисяч людей

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє 24 канал. Він заявив, що Львівська ОВА з початку повномасштабного вторгнення Росії змогла розселити 335 тисяч людей.

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"За цей час адміністрацією розселено 335 тисяч людей, які знайшли тимчасово приміщення, де можна переночувати та отримати їжу", – сказав Козицький.

Він повідомив, що на цей момент у Львівській області залишається 265 тисяч внутрішньо переміщених осіб. За словами Козицького, у різні моменти кількість таких людей на Львівщині коливалася від 450 до 630 тисяч.

Це найбільше навантаження на інфраструктуру, ніж в будь-якій іншій області,

– наголосив глава Львівської ОВА.

Козицький сказав, що фізично Львів може прийняти додаткову кількість людей. За його словами, це потрібно робити, щоб люди почувалися, як удома.

"Ми маємо надавати людям можливість відчути себе вдома. Вдома – це у Львові, в Україні. Люди, які хочуть залишатися вдома – мають залишатися вдома, тому що це наше майбутнє", – заявив очільник Львівської ОВА.

Він зазначив, що на Львівщині на цей момент вільні близько 22 тисяч місць. Однак, за його словами, це некомфортні місця.

У нас 250 локацій, де розміщуються внутрішньо переміщенні особи. І це, на жаль, не тільки санаторії та готелі, а школи, садочки, спортзали. У певний момент були бібліотеки та театри. Це некомфортні місця, але це можливість отримати їжу, предмети першої необхідності та ліжко,

– розповів Козицький.

Він додав, що у Львові раді бачити всіх.

Що відомо про переселенців в Україні

Наприкінці квітня в Мінсоцполітики повідомили, що в Україні вже зареєструвалось понад 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб.

Повідомлялося, що найбільше внутрішньо переміщених осіб було зареєстровано в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

В Офісі Президента повідомляли, що потрібно майже 600 тисяч квартир, щоб забезпечити переселенців житлом.

Також в ОП заявляли, що для переселенців виділять понад 50 тисяч квартир. Житло надаватимуть з ремонтом та мінімальним оснащенням. Квартири отримають 186 тисяч переселенців.

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